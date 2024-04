Con la intención de conmemorar los valores de la República, y reivindicar la defensa de lo público como durante su vigencia, y que también no exista un retroceso en las leyes de memoria, el cementerio de El Sucu celebró el tradicional acto del 14 de abril, con el 83.º aniversario de la proclamación de la Segunda República. Organizado por el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural de Gijón, casi un centenar de personas se reunieron en El Sucu, para leer un manifiesto y proceder a la tradicional ofrenda floral ante la fosa común. “Es un encuentro histórico y tradicional, con un sentido ciudadano, cívico y progresista, no partida, en el que están representados los ideales de la Segunda República, que siguen vigentes en la democracia actual, porque hemos recuperado una parte de ese pasado, aunque tal vez no todo”, resumió Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero.