El sol no será el protagonista del clima asturiano durante esta semana. A partir de mañana, y hasta el viernes 12 de este mes, no se prevé que las nubes vayan a desaparecer del cielo asturiano. Y eso después de que la región viese el sol al menos por unos pocos días, incluida la mañana de este lunes. A pesar de que este lunes, 8 de julio, el cielo amaneció despejado, a partir de la tarde y el resto de la semana todo indica, según la la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no volverá a suceder. El martes 9 de julio, veremos cielos nubosos o cubiertos con nubosidad frontal que irá disminuyendo conforme avance el día.