A punto de cumplirse un mes de la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo, los motivos que llevaron a la pareja a emprender caminos separados después de 14 meses de amor continúan siendo una incógnita. Mientras los protagonistas guardan silencio y dejan en el aire qué les llevó a tomar esta dolorosa decisión, el entorno del cantante andaluz no ha dudado en salir a la palestra, y una de sus amigas ha revelado que la razón de su separación estaría en que él quería ser padre, pero la modelo -madre de tres hijos, Fran (12) con Kiko Rivera, y Jota Jr. (9) y Alejandro (3) con Jota Peleteiro- tanía claro que no iba a volver a pasar por esa experiencia. Algo lo suficientemente importante como para poner punto y final a su relación.

Y aunque en un primer momento se especuló con que la pareja podría darse una segunda oportunidad ya que seguirían enamorados, la filtración de una grabación de Luitingo hablando mal de Jessica y de sus pequeños -que la modelo escuchó en directo en '¡De Viernes!' sin poder evitar derrumbarse- habría dinamitado cualquier posibilidad de reconciliación.

Un duro golpe para el exconcursante de 'GH VIP', que también ha visto como su primo Jesuli de Triana -con el que no tiene ningún tipo de relación hace tiempo- se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para desenmascararlo y asegurar que la intención del artista desde el primer momento fue hacerse famoso, y por eso habría estado con la modelo.

Informaciones que han provocado que Luitingo reciba duros ataques y críticas a través de redes sociales, denunciando muy afectado que está recibiendo "bullying cibernético". "Publico esta historia por el siguiente motivo. Desde mi experiencia y lo que estoy viviendo con 34 años, tened mucho cuidado con las Redes Sociales. Yo sufro acoso, insultos y de todo lo inimaginable por TikTok, Facebook, Instagram... jamás en mi vida pensé que pasaría por esto, y de tal calibre" ha confesado muy afectado en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Polémicas que están pasando factura al cantante, que ha reaparecido cabizbajo ante las cámaras de Europa Press sin querer pronunciarse sobre las críticas que está recibiendo. Asegurando que no va a pronunciarse sobre qué decía de Jessica y de sus hijos en la grabación que se ha filtrado, sí ha dejado claro que tiene mucho cariño por los pequeños, a los que ha cuidado como si fuesen suyos durante su relación: "¿No los voy a querer?".

"Hay tantas cosas que uno no espera en la vida que después pasan... Pero yo mi cante, mi música, mi familia y tirar para adelante y nada, que todo el mundo tenga salud y que esté bien" ha zanjado sin revelar si ha intentado ponerse en contacto con la ex de Jota Peleteiro en los últimos días.

Mucho más esquiva se ha mostrado Jessica, que ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de la amiga y del primo de Luitingo sobre las razones de su ruptura, ni sobre los rumores de que el cantante habría filtrado el audio en el que habla de ella y de sus hijos para ir a un programa y ganar dinero a su costa.

Por su parte, Bueno sigue con su día a día, alejada de toda la polémica con su ex. Jessica sigue acudiendo a eventos y promocionando marcas en sus redes sociales. Además, también se ha convertido en colaboradora del programa De viernes. Ahora, Bueno ha sorprendido con un viaje express a Gijón, donde participará en un evento de una conocida hamburguesería. "Es mi primera vez en Asturias", ha confesado la sevillana en un storie que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. Un viaje en el que va a compañada de su prima, que también ha mostrado en esta red social,. "Hoy me acompaña mi prima de nuevo. Más bonita no se puede ser".