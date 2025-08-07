Un nuevo espacio, más casetas y la ilusión renovada para disfrutar al máximo la Semana Grande de Gijón. Representantes de Divertia, Otea y el Ayuntamiento de Gijón inauguraron ayer el Paseo Gastro de Begoña que en su segunda edición se ha extendido también a la calle Claudio Alvargonzález, en el paseo del Puerto. Representantes del Ayuntamiento de Gijón, Otea y patrocinadores fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a una propuesta de ocio que aseguran que va consolidándose en la ciudad. "Es un bebé que nació el año pasado, este año ya gatea y para el siguiente saldrá mejor. Este año se solucionarán los problemas del pasado y los que surjan, en especial con el paseo nuevo en la calle Alvargonzalez, seguramente se mejoren par a el año que viene", aseguró Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, que recordó que el modelo de terrazas ya lleva funcionando con éxito durante tiempo en otras ciudades. "Entendemos que haya cierta polémica, porque en otros lugares también la hubo, pero ahora mismo ya nadie cree que pueda celebrar sus fiestas patronales sin casetas", comentó con confianza Lorenzo.