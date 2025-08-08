"Aficionados que vayan a los toros con la mente clara, para divertirse, no hay tantos", afirmó ayer Diego García de la Peña, rejoneador retirado, ganadero y pregonero del acto organizado por la Peña Miguel Ángel Perera como preámbulo de la feria de Begoña. En un encuentro que tuvo como escenario el jardín del restaurante Somió Park, el extremeño, con fuertes vínculos con Asturias por razones familiares, disertó sobre la evolución del toro y del torero, reivindicó la tauromaquia como una "ciencia viva", como "arte, romanticismo, luz, sentimiento y belleza" y como "una fiesta que se vive desde la plaza y desde el campo".