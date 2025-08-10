Una curiosa intervención fue la que protagonizaron esta mañana agentes de la Policía Local de Gijón por culpa de un individuo que se encaramó en los alto de una grúa en el barrio de Montevil durante más de media hora en la que los policías intentaron convencerle para que bajase.

El incidente ocurrió sobre las diez de la mañana en una obra en la calle Les Cigarreres, en el barrio gijonés de Montevil. Un varón de 27 años se había subido a lo alto de una grúa de la obra. Y no se bajaba. Eso motivó la intervención de la Policía Local, pero también de los integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. "El joven bajó por sus propios medios tras más de 30 minutos de negociación con el subinspector de la Policía Local", detallan fuentes municipales.

Una vez en tierra firme, este joven fue detenido por un delito de desobediencia. También se le imputa un delito de hurto, "pues antes de subirse a la grúa había arrancado varias matrículas de coche por el camino que fueron encontradas en la base de la grúa".