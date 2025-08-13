Más de 1.600 kilogramos de material pirotécnico, la mayor carga en la historia de la Noche de los Fuegos de Gijón, darán forma, en la medianoche del jueves al viernes, a un espectáculo repleto de "luz, sonido y color" que iluminará el cielo "con una explosión de creatividad que nos conmueve y enmudece", reivindicó este miércoles Oliver Suárez, presidente de Divertia. La firma Pirotecnia Zaragozana brindará una exhibición "exclusiva" de 23 minutos "a la altura de lo que demanda la ciudad", señaló Suárez.

La producción, con 1.800 órdenes de disparo, se estructurará en 50 secuencias sincronizadas con un despliegue de más de 21.500 detonaciones, distribuidas de manera estratégica para garantizar una cobertura aérea completa y un impacto visual continuo. Desde el Cerro de Santa Catalina, emplazamiento habitual, se realizará el lanzamiento tras la denegación de los permisos por parte de Demarcación de Costas para que las playas de San Lorenzo y Poniente se sumaran como áreas de disparo. "Habrá un alto ritmo", garantizó Luis Brunchú, responsable de Pirotecnia Zaragozana, que reivindicó que los asistentes, merced a la mayor carga, notarán "más intensidad y potencia".