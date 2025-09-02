Tras diez años de incesante actividad en pleno centro de la ciudad, concretamente en el número 10 de la calle Instituto, la historia del restaurante Los Patios llega a su fin. Será el próximo domingo 14 de septiembre cuando este negocio liderado por el cordobés Manuel Joven Leal eche la persiana por última vez. "Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que se ha conseguido. Despedirnos de los clientes va a ser muy complicado", señaló ayer Joven, que explicó que esta decisión llega "por desavenencias con la propiedad".

Este empresario, que llegó a Gijón hace dos décadas y ya acumulaba cinco años vinculado a la hostelería, abrió las puertas de Los Patios en 2015. Desde entonces, Joven, acompañado por el resto de los profesionales que han formado parte del negocio, se centró en conquistar los paladares de numerosos gijoneses y visitantes con algunos de sus platos clásicos, como los chuletones y las alcachofas.