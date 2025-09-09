La universidad también dio este marte su pistoletazo de salida en toda la región, con ganas y esperanza de que este curso salga mejor que el anterior. El ambiente en el Campus de Gijón era palpable. “Yo tengo ganas, pero sí que es verdad que el curso pinta un poco difícil, sobre todo esta primera asignatura, Mecánica de Fluidos, que tiene mucha fama, así que a ver qué tal”, compartía Lucía Fernández, estudiante de tercer año del Grado en Tecnologías Industriales. Junto a ella, en la cafetería del Aulario Norte del campus de la Escuela Politécnica de Gijón, estaba Javier Bordiú, que aseguraba que “de momento, con las presentaciones bien, pero con la esperanza de que este año vaya mejor que el anterior, aprobando todas a la primera”.

Para algunos no solo es el primer día de clase, sino que también es su primer día de universidad. “Tuvimos la presentación y el profesor nos enseñó el lugar. Tenemos muchas ganas de empezar sobre todo para ver qué tal es, por siempre nos meten ese miedo de que la Ingeniería es más difícil que en otras universidades, pero bueno, esperamos que nos vaya todo bien”, señaló Héctor Álvarez. Con él, en el descanso entre clase y clase, estaba también Carlos Fernández. “Venimos de Bachillerato que es también intenso, pero sabemos que esto es otra cosa distinta, que podrá ser más fácil o más difícil, depende de para quién, pero también estamos con esas expectativas de ‘a ver qué pasa’”, apuntó el joven.