"Con muchas ganas", ilusiones y felicidad por el reencuentro con los compañeros y, también, "algunos nervios". Así ha sido la vuelta al cole en colegios, institutos y en el campus universitario de Gijón para miles de estudiantes que hoy arrancaban el nuevo curso escolar 2025/2026. Por delante tienen 177 días lectivos repartidos en tres trimestres. “El curso empieza con mucha normalidad, acogiendo a los peques y a los no tan peques. También estamos más pendientes de los alumnos nuevos que llegan, que son principalmente en primero de Infantil y primero de Bachillerato”, señalaba esta mañana Marcos Fuentes, profesor en el colegio de la Inmaculada.