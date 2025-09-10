Grave accidente en Gijón. Un coche ha invadido la acera y arrollado esta tarde una terraza provocando varios heridos en pleno centro de la ciudad. En concreto, el vehículo invadió la acera por causas que se investigan causando daños a varias personas, la mayoría leves afortunadamente, en la confluencia entre las calles Capua y Casimiro Velasco, muy cerca de la plazuela de San Miguel.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios en varias ambulancias, policiales y bomberos de Gijón para atender a las personas afectadas e investigar lo ocurrido. El vehículo lo conducía una mujer que iba acompañada por dos niños. Los tres han resultado ilesos.

La zona permanece acordonada por la policía a la espera de que los equipos de emergencias atiendan a los afectados. "No sabemos cómo pudo pasar. Oímos un 'boom' tremendo", señalaba un comerciante de la calle.

Una mujer que se encontraba en la terraza en el momento de la colisión es la persona más afectada por estos hechos, que han generado expectación en la zona y también un enorme susto a vecinos y comerciantes próximos. La están atendiendo de las lesiones. "Ha sido un milagro que no haya pasado algo más", compartía otra persona, testigo de los hechos.