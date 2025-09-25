VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Ángel González

Agropec ultima sus preparativos en el recinto Luis Adaro de Gijón: “Es la fiesta de la ganadería”

Paja para que descansen tranquilas, últimos retoques en el salón de belleza y cruzar los dedos para que el día de concurso salga todo a la perfección. Ganaderos de toda España de la raza frisona ultiman detalles en el pabellón central del recinto Luis Adaro de Gijón de cara al Concurso Nacional que se celebra dentro de la 39.ª edición de Agropec (Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras) y que da comienzo este viernes 26.