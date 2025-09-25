Amor Domínguez

Alejandro Sanz llegará con su nueva gira a Gijón el próximo mes de junio (y las entradas saldrán pronto a la venta)

Tras un intenso año en Gijón de conciertos, con las visitas de Joaquín Sabina, Leiva o Bonnie Tyler, por citar algunos ejemplos, la ciudad se prepara para seguir albergando grandes citas musicales. En concreto, el cantautor y compositor madrileño Alejandro Sanz acaba de anunciar las ciudades de su nueva gira en España que arrancará en el mes de junio y Gijón está entre las once localidades elegidas.