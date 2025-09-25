VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Ángel González

La Fundación Sporting inaugura la Semana del Deporte enseñando los beneficios del fútbol andarín

Bajo un radiante sol y sobre la arena de San Lorenzo, el equipo de fútbol andarín de la Fundación Sporting inauguró la Semana Europea del Deporte de Gijón mostrando una de las variantes del deporte rey que más adeptos está ganando en los últimos años. Todo ello, bajo la batuta de una leyenda rojiblanca como José Redondo. Todos los participantes forman parte de un proyecto que nació con pacientes oncohematológicos del Hospital de Cabueñes.