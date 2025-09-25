A.D.

Una inversión de 2,8 millones de euros y 30 nuevos puestos de trabajo: así es el nuevo Mercadona que acaba de abrir en Gijón

Con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados, una inversión de 2,8 millones de euros, la creación de 152 plazas de aparcamiento (cuatro de ellas reservadas para vehículos eléctricos) y una treintena de puestos de trabajo dentro de una plantilla con 48 empleados. Así es el nuevo supermercado Mercadona que acaba de abrir sus puertas en Gijón, en concreto, en el Polígono de Porceyo. “Este nuevo supermercado eficiente dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes”, señalan desde Mercadona.