VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Marcos León

La mareona verde inunda Gijón: la carrera contra el cáncer reúne a 2.000 participantes

La mareona arrasó Gijón. Normalmente, es rojiblanca y se puede presenciar por toda la geografía española, pero esta vez el verde fue el color que imperó. Todo gracias a la Asociación Española contra el Cáncer que organizó su tradicional carrera para recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre este mal que no hace distinciones. "En la presentación dije que quería una mareona verde por la mañana y una rojiblanca por la tarde", expresaba Teresa Sánchez, presidenta de la junta local.