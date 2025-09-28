Marcos Léon

"Motín" en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil

Un pesquero vasco arribó en la tarde de ayer a El Musel, pero no al muelle pesquero de Rendiello sino a la quinta alineación del puerto gijonés, donde le esperaban efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria. La embarcación llegó escoltado por una patrullera de la Benemérita, que acudió a interceptarlo en alta mar tras haberse recibido en los servicios de emergencia una llamada alertando de que supuestamente se habían producido amenazas de miembros de la tripulación hacia el capitán y hacia el armador del barco, que también iba a bordo. Uno de los supuestos amenazados apuntó ayer a este diario que lo que se presuntamente se produjo fue "un intento de motín a bordo" por parte de 12 de los 16 miembros de la tripulación. Al parecer los tripulantes que supuestamente amenazaron al capitán y al armador son de origen senegalés.