VÍDEO: M. Castro / FOTO: Marcos león

Fernando Cadavieco, fundador del Santa Olaya, ya tiene su paseo en Gijón junto al Club

"No le gustaba figurar, prefería trabajar en la sombra para hacer del Club todo lo que es en la actualidad. Pese a su proverbial discreción, debemos reconocer a Fernando Cadavieco de Diego como la figura emblemática que fue, y las nuevas generaciones mencionarán su nombre cuando se refieran a este paseo que rodea nuestras instalaciones". El actual presidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez, se refirió hoy con estas palabras a quien fuera alma mater y socio fundador de la entidad en la que "fue de todo menos presidente, porque no quiso", en el acto en el que se descubrió una placa en su memoria en el tramo de paseo marítimo de Gijón que ya lleva su nombre, entre el Club al que dedicó gran parte de su vida y el mar, junto al Arbeyal. "Fernando Cadavieco fue el alma, las manos, la cabeza y el corazón del club desde su fundación, en la que jugó un papel relevante y hasta el final de su vida", apuntó por su parte la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.