VIDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

La Policía Local de Gijón inaugura su nueva comisaría: 14 millones de inversión para una sede "del presente y del futuro"

“Esta comisaría sitúa a Gijón entre las ciudades mejor equipadas de España. Está diseñada para servir mejor; es funcional y accesible, y está dotada de los medios más avanzados. Es una comisaría preparada para la Policía Local del presente y el futuro”. Con estas palabras inauguró esta mañana Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, la nueva sede de la jefatura de la Policía Local, en una puesta de largo que se hizo coincidir con la tradicional gala de distinciones y reconocimientos por el patrón del cuerpo, San Miguel, y que este año se celebró en el propio recinto de la jefatura, abarrotado.