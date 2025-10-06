VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Una ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia o una sala de tiro virtual: así es la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

La Policía Local de Gijón inauguró hace una semana su nueva comisaría ubicada en Sanz Crespo, todo un edificio que se amolda a las necesidades actuales del cuerpo. Su comisario jefe, Arturo Artime y la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias abren sus puertas a LA NUEVA ESPAÑA para mostrar las novedades de una sede en la que se han invertido 14 millones de euros y que cuenta con varias novedades, como la ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia de género, la galería de tiro o un gimnasio completamente equipado.