Una ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia o una sala de tiro virtual: así es la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

Una ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia o una sala de tiro virtual: así es la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Una ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia o una sala de tiro virtual: así es la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Policía Local de Gijón inauguró hace una semana su nueva comisaría ubicada en Sanz Crespo, todo un edificio que se amolda a las necesidades actuales del cuerpo. Su comisario jefe, Arturo Artime y la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias abren sus puertas a LA NUEVA ESPAÑA para mostrar las novedades de una sede en la que se han invertido 14 millones de euros y que cuenta con varias novedades, como la ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia de género, la galería de tiro o un gimnasio completamente equipado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents