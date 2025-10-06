La obra del albergue de peregrinos de Gijón se entregará a finales de octubre

La obra del albergue de peregrinos de Gijón se entregará a finales de octubre

Oriol López / Amor Domínguez

El albergue de peregrinos de Gijón, ubicado en el antiguo edificio de Vicasa, en La Calzada, encara la recta final de su rehabilitación. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, visitaron la obra y confirmaron que los trabajos concluirán a finales de octubre, "en quince días", lo cual se traduce en un mes antes respecto del plazo límite fijado, el cual se marca a finales de noviembre. “Me alegro mucho de que en la zona Oeste se recupere un edificio magnífico, con una rehabilitación excelente, que se entrega con adelanto y que cumple un objetivo importantísimo para la ciudad”, destacó Moriyón, visiblemente satisfecha.

