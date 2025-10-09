Nico Martínez

Catorce jóvenes con síndrome de Down muestran en Gijón sus habilidades como baristas: "Sirven tazas llenas de orgullo, ilusión y esperanza"

Repletos de entusiasmo y con ganas de mostrar los conocimientos adquiridos, catorce jóvenes se desplazaron este jueves al Club de Regatas de Gijón para participar en el XI Campeonato de Asturias de baristas con síndrome de Down. La cita, organizada por Cafento y la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias, mantiene el objetivo de "visibilizar la importancia de la inserción laboral y la formación de personas con discapacidad para las que no hay tantas alternativas adaptadas actualmente", tal y como remarcó la gerente de la Asociación Síndrome de Down de la región, Ana Luque.