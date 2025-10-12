VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Marcos León

La Guardia Civil de Gijón celebra su patrona recordando a la primera generación de matronas: "Facilitaron la presencia de mujeres en el cuerpo"

Como acostumbra cada 12 de octubre, la Guardia Civil de Gijón celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar, y la fiesta de España en un acto que comenzó a primera hora de la mañana en la iglesia de la Sagrada Familia de Contrueces y que culminó en el recinto ferial Luis Adaro. La conmemoración también sirvió como momento para honrar el trabajo y de guardias civiles y personas que colaboraron con el cuerpo durante estos años. Hasta 19 distinciones se entregaron además de honrar la figura de los agentes de la Guardia Civil caídos en servicio.