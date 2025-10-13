Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: "Le he clavado unas tijeras en el cuello"

Revuelo esta mañana en Gijón por una pelea en el interior de las instalaciones abandonadas del Soccer World, en el barrio de Perchera. Los hechos sucedieron sobre las tres de la tarde y en los mismos participaron dos hombres. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Policía Local, que se encontraba por las inmediaciones del lugar. Según las fuentes municipales consultadas, fue uno de los implicados el que requirió la actuación de los policías. Este mismo contó a los agentes que "se había peleado con otro" y que "le había clavado unas tijeras en el cuello". Los agentes pudieron localizar al herido y se avisó a los servicios sanitarios. Las heridas que se presentaban no eran graves.