¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por "atentar contra las víctimas del Franquismo"? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas

"Ni la legislación autonómica ni la estatal otorgan al Ayuntamiento de Gijón competencia para iniciar actuaciones de retirada o resignificación de elementos considerados contrarios a la memoria democrática en inmuebles privados". Así se recoge en un informe municipal, elaborado desde la dirección general de Alcaldía, respecto a las solicitudes de las entidades memorialistas de retirar el monumento "Héroes del Simancas", instalado en la fachada del colegio la Inmaculada, y que a juicio de las asociaciones es una apología al franquismo y "una ofensa para sus víctimas".