Nico Martínez

"¡Al ladrón, al ladrón!" en Gijón: la persecución de una hostelera facilita la detención de un hombre que había robado 600 euros en bebidas

La colaboración ciudadana, clave para una detención en Gijón. La Policía Local consiguió detener esta mañana a un hombre de 62 años que había robado una parte de la mercancía que un repartidor estaba entregando en varios negocios del centro de la ciudad, en la calle Corrida y en Munuza. Para poder alcanzarle fue esencial la ayuda de una hostelera de la zona, que al percatarse del hurto persiguió al ladrón por los alrededores del puerto deportivo. "Actuaba como si fuera un repartidor, como si la cosa no fuera con él", aseguraba esta trabajadora, que prefiere mantenerse en el anonimato.