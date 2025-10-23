VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: ÁNGEL GONZÁLEZ

Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los bomberos piden apoyo aéreo al Principado y se baraja el realojo de los vecinos "que han pasado la noche fuera de sus casas"

El incendio que la noche de ayer obligó a desalojar a medio centenar de vecinos de las parroquias de Monteana y San Andrés de los Tacones, próximas al Monte Areo, sigue activo. Efectivos de Bomberos de Gijón y de Asturias "han estado trabajando toda la noche para lograr controlar el fuego. En este momento, explican a primera hora fuentes municipales, "se está produciendo el cambio de turno y, en base a la valoración de los cuerpos de seguridad movilizados, se planteará el realojo de las personas que han pasado la noche fuera de sus casas".