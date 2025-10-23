Medio centenar de vecinos evacuados por un grave incendio en el Monte Areo

Un fuerte olor a quemado se ha extendido esta noche por buena parte de Gijón. El origen está en un incendio en el Monte Areo, en el límite del concejo gijonés con Carreño, en la misma zona donde intervinieron los bomberos hace una semana. En esta ocasión, según las primeras informaciones, las llamas han afectado a la nave de un taller próximo y han terminado descontrolándose hasta tal punto de obligar al desalojo preventivo de vecinos. El viento, que está azotando este miércoles la costa, ha motivado que el olor a quemado se extienda hacia la ciudad y las fuertes rachas dificultan las labores de extinción del foco.