El presidente Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: "Gracias por permitirnos sentir que nuestro padre regresa a casa, que su ciudad no lo olvida"
"Gracias por permitirnos sentir que, desde hoy, nuestro padre regresa a casa; que Gijón, su ciudad, no lo olvida". Con estas palabras pronunciadas por Elena, uno de los cuatro hijos de Sergio Marqués junto a Patricia, Sergio y Guillermo, la familia de quien fuera presidente del Principado entre 1995 y 1999 quiso este martes transmitir su emoción por "un homenaje que nos desborda y nos honra hasta lo más profundo de nuestro corazón" en el acto en el que se descubrió la placa con el nombre de "Presidente Sergio Marqués" a la calle de Cimadevilla en la que tiene su sede el Consejo Consultivo del Principado. Más información