VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Ángel González

El salón de sidra espumosa, en Gijón, defiende la variedad como "una gran desconocida" que está lista para crecer más allá de la región

Un encuentro repleto de brindis en la sala de pinturas de la Laboral que sirvió para reivindicar la calidad y el potencial de la sidra natural espumosa. Así fue la cuarta edición del Salón DOP de esta clase de bebidas, una cita que reunió este miércoles a más de 200 personas. "Es un gran producto desconocido que tiene un tremendo potencial en Asturias, España y el resto del mundo", tal y como señaló Jorge García, el presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, que se encarga de impulsar esta jornada. Más información