VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Ángel González

Los alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón se lanzan a surfear en San Lorenzo: "Están encantados"

En un noviembre en el que las temperaturas se acercan más a los meses de verano que a los de otoño, varios alumnos del colegio público de educación especial de Castiello se lanzaron a probar las olas de la playa de San Lorenzo. Lo hicieron este miércoles, junto a voluntarios de EDP y profesores de SkoolSurf. La iniciativa nació por parte de la compañía energética, que lleva cuatro años impulsando actividades de este tipo en el que se les ofrece a jóvenes con necesidades especiales la posibilidad de probar deportes en un entorno seguro. «Lo principal de la actividad es acercar a estos niños el surf y que puedan disfrutar del ocio sin problemas», aseguraba Elena Iglesias, responsable de marca de EDP. Más información