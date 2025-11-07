Oriol López

Luces, sombras y muchos rostros: Esta es instalación artística con la que el FICX calienta motores en Gijón

Luces y sombras. De las que van desde el blanco puro al negro más profundo. De las estroboscópicas, que ciegan, pero que en la transición hacia la oscuridad transmiten mensaje. Esa "intermitencia entre dos mundos", el de la oscuridad y la luz, deja "una penumbra", que "revela el rostro de la persona en ese momento". Este fenómeno, en el que se da a conocer "la luz que pertenece a cada uno", se exhibe en "Descubro el rayo, tus ojos tiemblan", del autor Guillermo Braga. La nueva instalación artística, inaugurada en el Antiguo Instituto de Gijón, se podrá disfrutar hasta el 23 de noviembre y sirve para calentar motores a una semana vista de la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Más información