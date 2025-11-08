El rey emérito Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda "varado" en Gijón

Europa Press

Juan Carlos I, en Sanxenxo desde hace unos días para participar este fin de semana en las regatas finales de la Liga Española de la clase 6 metros, no podrá finalmente competir. Debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta a los veleros 'Bribón' y 'Titia' desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón. El Rey Juan Carlos I se ha dejado ver este sábado por la mañana en el puerto de Sanxenxo con el objetivo de disfrutar de las regatas que se celebran en la localidad y no lo ha hecho solo. Después de quedarse en casa de Pedro Campos durante todo el viernes, el emérito vuelve a salir y lo hace en compañía de sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, y el hijo de esta, Carlitos. Más información

