El rey emérito Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda "varado" en Gijón

Juan Carlos I, en Sanxenxo desde hace unos días para participar este fin de semana en las regatas finales de la Liga Española de la clase 6 metros, no podrá finalmente competir. Debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta a los veleros 'Bribón' y 'Titia' desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón. El Rey Juan Carlos I se ha dejado ver este sábado por la mañana en el puerto de Sanxenxo con el objetivo de disfrutar de las regatas que se celebran en la localidad y no lo ha hecho solo. Después de quedarse en casa de Pedro Campos durante todo el viernes, el emérito vuelve a salir y lo hace en compañía de sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, y el hijo de esta, Carlitos. Más información