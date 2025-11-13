Ayto. de Gijón

VÍDEO: La Alcaldesa de Gijón asume las gestiones para dar con una “vía de consenso” para el traslado del Albergue Covadonga: “Esta ciudad no deja a nadie atrás”

"En las últimas semanas, todo lo que rodea al traslado temporal de personas usuarias del Albergue Covadonga se ha contaminado de mentiras, de odio y de silencios. Puedo entender las dudas de los vecinos y vecinas, la necesidad de una información más precisa sobre lo que se pretende y la importancia de sentarnos y explicar al detalle el planteamiento. Lo que no puedo entender es el odio de fondo. Porque ese odio no es Gijón". Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, anuncia así que asume desde ahora las gestiones relacionadas con el traslado provisional de usuarios del Albergue, un realojo que tendrá que llevarse a cabo mientras dure la obra de reforma del actual complejo, que durará dos años, y que ha generado quejas en el barrio de El Natahoyo tras conocerse la propuesta del gobierno de trasladar a dependencias del Hogar de San José a 60 personas usuarias en régimen de residencia.