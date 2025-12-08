A.A. Universidad Laboral Gijón

Del blanco y negro al color: así eran las piscinas de la Universidad Laboral de Gijón

Aún queda mucho trabajo por delante, pero desde el Patronato Deportivo Municipal, que preside el edil popular Jorge Pañeda, están volcados en el impulso al proyecto de recuperación de la piscina de la Universidad Laboral y las pistas de su entorno. Un ámbito deportivo de unos 11.000 metros cuadrados que, en las primeras estimaciones, costará unos tres millones rehabilitar. Aunque lo más importante del plan es es que supondrá la recuperación, tras décadas de abandono, de una de las piezas del complejo concebido por Luis Moya en los años cuarenta del siglo pasado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016 y ahora en camino de ser reconocido como Patrimonio Mundial. Título que otorga la Unesco a bienes o espacios con un valor universal excepcional. Más información