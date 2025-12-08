Instagram

Leticia Sabater promete “un fiestón espectacular” en su regreso a Gijón: “Voy como un misil para darlo todo”

"Un fiestón". Esta es la promesa de Leticia Sabater en su regreso a Gijón. La cantante y presentadora ha invitado a sus seguidores a acompañarla en su vuelta a Asturias este mismo mes de diciembre con un concierto en una céntrica discoteca de la ciudad en la que será su segunda visita a la capital marítima del Principado este año. “¿Qué pasa Gijón? ¿Cómo están mis asturianos? Yo con muchas ganas de veros”, señala la cantante a través de un vídeo en sus redes sociales para anunciar el concierto. Más información