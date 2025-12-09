Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin
El colexu Los Campos marcha de ruta per Xixón sobre’l tableru

El colexu Los Campos marcha de ruta per Xixón sobre’l tableru

Sergio García

El colexu Los Campos marcha de ruta per Xixón sobre’l tableru

Sergio García

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un xuegu de mesa p’atopar infinidá de llugares de la ciudá y conocelos más en fondura. Asina ye "Percorriendo Xixón", un proyeutu d’anovación dicurríu’l cursu pasáu pol alumnáu de quintu y sestu de Primaria del colexu Los Campos y que cristalizó nun entreteníu xuegu del que yá disfruten los estudiantes nes aules. “Visita Xixón” y la empresa "Desconectando" collaboraron na creación, coordinación y diseñu de la iniciativa, lo mesmo qu’Israel Álvarez, encargáu de les ilustraciones de la baraxa, yá habitual nel día a día del centru. Ente les habilidaes potenciaes, Antoni Medina, direutor de Los Campos, destaca el "trabayu n’equipu, la competencia llingüística y entamadora o les matemátiques". Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents