Sergio García

El colexu Los Campos marcha de ruta per Xixón sobre’l tableru

Un xuegu de mesa p’atopar infinidá de llugares de la ciudá y conocelos más en fondura. Asina ye "Percorriendo Xixón", un proyeutu d’anovación dicurríu’l cursu pasáu pol alumnáu de quintu y sestu de Primaria del colexu Los Campos y que cristalizó nun entreteníu xuegu del que yá disfruten los estudiantes nes aules. “Visita Xixón” y la empresa "Desconectando" collaboraron na creación, coordinación y diseñu de la iniciativa, lo mesmo qu’Israel Álvarez, encargáu de les ilustraciones de la baraxa, yá habitual nel día a día del centru. Ente les habilidaes potenciaes, Antoni Medina, direutor de Los Campos, destaca el "trabayu n’equipu, la competencia llingüística y entamadora o les matemátiques". Más información