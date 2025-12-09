VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

La Inmaculada se rinde a su Virgen, así fue la celebración en el colegio gijonés

"Que contemplarlo avive nuestra fe", deseaba ayer el jesuita Alfredo Flórez, coordinador de la Plataforma Apostólica de Asturias y antiguo director del colegio de la Inmaculada, instantes antes de bendecir el tradicional belén monumental colegial, acto con el que concluyó una jornada muy significativa en el centro, la dedicada a su patrona, la Virgen de la Inmaculada. El propio Flórez ofició una eucaristía en la que hizo énfasis en que "nuestra mayor esperanza es posible". Más información