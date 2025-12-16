VÍDEO: Carlos Tamargo FOTO: Marcos León

VÍDEO: Laboral Centro de Arte y el museo nacional Thyssen-Bornemisza estrechan lazos con la firma de un convenio para impulsar a las artistas performativas asturianas

Laboral Centro de Arte y el museo nacional Thyssen-Bornemisza oficializaron en Gijón el acuerdo de colaboración hasta 2028 con el que artistas residentes en Asturias van a poder presentar sus propuestas performativas en el prestigioso centro de Madrid. De la misma forma, el espacio asturiano recibirá algunas de las acciones artísticas que han pasado por el ciclo "Visión y presencia" del Thyssen-Bornemisza, que cuenta con cinco años de trayectoria y "una identidad muy definida" y que lo hace "como un marco de reflexión con propuestas que nos afectan colectivamente", describió Vanesa Gutierrez, consejera de Cultura, que se congratuló del convenio. "Es especialmente relevante para nuestra ambición de situar el arte de Asturias en el circuito nacional e internacional", afirmó la consejera. Más información