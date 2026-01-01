Marcos León

Isabel Barreiro y Rubén Marqués, magníficos en la San Silvestre de Gijón más multitudinaria

Más que campeones, campeonísimos. La gijonesa Isabel Barreiro, del club Adidas, y Rubén Marqués, pixueto del Universidad de Oviedo, se proclamaron campeones de la 46ª edición de la San Silvestre de Gijón. Una tarde de frío, de viento helador al lado del mar, saludó la llegada junto a la Antigua Pescadería Municipal de los 5.400 atletas de la prueba grande del fin de año gijonés, la más multitudinaria de la historia. En total, contando los participantes en las categorías inferiores, se colocaron 7.400 dorsales. Pese a la sensación térmica, fueron muchos los espectadores que se asomaron a las calles para participar en el fin de año más deportivo.