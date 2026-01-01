VÍDEO: Demi Taneva / FOTO: Marcos León

Las “pequecampanadas” llenan la Plaza Mayor de Gijón y conquistan a las familias: “Vamos a cambiar las de los mayores por las de los peques”

La una nueva edición de las “pequecampanadas” volvió a llenar de niños, música y confeti la Plaza Mayor de Gijón en esta tarde del 31 de diciembre. Esta, es una cita pensada para que los más pequeños puedan despedir el año sin trasnochar y en un ambiente festivo y familiar. Entre las 19.00 y las 20.00 horas, la plaza se convirtió en un adelanto de la Nochevieja, con villancicos, animación y una cuenta atrás adaptada a los ritmos infantiles. Más información