VÍDEO: Sergio García / FOTO: Juan Plaza

El príncipe Aliatar recorre las calles de distintos barrios de Gijón: "Ya vienen los Reyes Magos"

A menos de veinticuatro horas para la Cabalgata de los Reyes Magos, el príncipe Aliatar ha disparado la ilusión de los más pequeños este domingo en distintos barrios de la ciudad. Las asociaciones vecinales de Santa Bárbara y Pescadores han organizado recorridos por sus calles junto a Aliatar, que llegó a Santa Bárbara en una bicicleta para "contribuir a potenciar el uso de medios de trasporte más sostenibles". Más información