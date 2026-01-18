Marcos León

Luto en Gijón: fallece "Donvi", histórico párroco de Granda durante dos décadas

Luto en la comunidad cristiana gijonesa y en las parroquias de la zona rural. El sacerdote D. José Vicente Álvarez Gutiérrez, conocido cariñosamente por todos los feligreses como "Donvi", ha fallecido este sábado. El religioso era natural de El Condado (Laviana). Se ordenó como sacerdote en 1968 y desarrolló una extensa labor pastoral en distintas parroquias de Asturias, especialmente en Gijón donde, entre otras cosas, llevaba siendo párroco de Granda desde hace 20 años. En el concejo, llevaba otras tantas parroquias.