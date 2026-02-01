Secciones

Un repartidor a domicilio agredido y un pedido de pizzas sin pagar: los motivos de la condena a un vecino de Gijón

A.D.

A.D.

Se negó a pagar unas pizzas y ahora deberá pagar cerca de mil euros en indemnizaciones y multa por su conducta. Es el deselance a un proceso judicial motivado por un gijonés que acabó agrediendo al repartidor a domicilio de un negocio hostelero de la avenida de Galicia después de no querer pagar la comida que había encargado. La sentencia acaba de ser ratificada por la sección octava de la Audiencia. Más información

