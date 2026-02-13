Noche de cena, premios, baile y mucho feminismo en Gijón en el brindis especial de Les Comadres por sus 40 años
La Tertulia Feminista Les Comadres celebró este jueves su 40.º aniversario con su fiesta anual y la entrega de cuatro premios Comadre de Oro. El encuentro congregó a exactamente 202 mujeres y las cuatro galardonadas –Marisa Valle Roso, María Ángeles Durán, las chicas del Telecable Hockey Club de Gijón y María Pozo Baena, alias "Barbijaputa"– coincidieron unánimemente en que recibir la distinción del colectivo feminista gijonés es "todo un orgullo", antes de una noche de cena y fiesta, en la que no faltó la entonación del himno de la asociación, "La Princesa Turulú".