Metrópoli descubre su potente -y novedoso- cartel del verano: 20 citas musicales, arte urbano y un encuentro de creadores de contenido

Más música y un universo cultural más amplio y más ligado a las nuevas generaciones. Son las claves del Festival Metrópoli 2026, patrocinado por Divertia, que este año se desarrollará durante 10 días, entre el 26 de junio y el 5 de julio, en el Recinto Ferial Luis Adaro. Será este emplazamiento, de nuevo, el lugar de cita de miles de personas que ya tienen marcado en el calendario esta propuesta de ocio que desde hace años completa el verano en Gijón. Más información