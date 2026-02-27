P. Palomo

El crimen de un mendigo en Gijón deja ya a una persona detenida por el homicidio

La muerte violenta de una persona sin hogar este viernes en Gijón, cuyo cuerpo yacía en la céntrica calle Alfredo Truan, deja por el momento a una persona detenida. La investigación de la Policía Nacional sigue abierta y por el momento se ha trasladado a este individuo a dependencias de la comisaría de El Natahoyo para avanzar en las pesquisas, todavía incidipentes. Más información