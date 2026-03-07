Olay, el niño gijonés de 7 años con una enfermedad rara que vive pegado al protector solar: "En verano llegamos a gastar 60 botes; prefiere quedarse en casa a echarse crema"

Olay Quintans no puede salir de casa sin un bote de crema solar metido en la mochila. En verano, en otoño, en invierno, en primavera... Los 365 días del año. Este pequeño gijonés de 7 años padece una enfermedad rara, que tan solo sufren (que se sepa) otros cuatro niños y adolescentes asturianos. Se llama dermatomiosis juvenil, "Deme J" para ellos o la enfermedad del dragón, y ataca a los músculos y a la piel, causándoles dolor, debilidad y mucho cansancio. Levantar los brazos o subir escaleras es para muchos todo un reto.