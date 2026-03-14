VÍDEO: Sergio García / FOTO: Juan Plaza

El Hospital gijonés de Cabueñes, modelo en el uso responsable de antibióticos... ante la creciente amenaza de la resistencia bacteriana

El Hospital Universitario de Cabueñes, modelo en el uso responsable de los antibióticos. El equipo PROA (Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos) ha recibido una certificación por parte del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, un galardón que confirma que el principal complejo sanitario gijonés va en la buena senda en un ámbito, el de los antibióticos, que genera preocupación por el fenómeno de la resistencia a los mismos. "Es un problema mundial; la mortalidad asociada a ella es brutal", apuntan los integrantes del equipo, formado en 2023. Más información