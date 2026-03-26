C. Tamargo / A. Domínguez

VÍDEO: La esperanza de Aldana Cepedal para volver a levantar su negocio de El Llano tras ser arrasado por las llamas : "Si llego a marchar cinco minutos más tarde, no habría sucedido"

Susto tremendo de noche en el barrio de El Llano. Una furgoneta aparcada en la calle Caveda ha quedado reducida a escombros tras ser pasto de las llamas. Las causas del incendio se están investigando, pero lo que sí confirman los testigos es que el vehículo se encontraba ya estacionado en esta calle del barrio y con el motor apagado. Las primeras pesquisas apuntan, no obstante, a un posible fallo mecánico. Más información